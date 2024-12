Fonseca: “Mi sono esposto pubblicamente perché dico sempre la verità. Siamo una famiglia, dobbiamo risolvere i problemi”

Paulo Fonseca ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Genoa, in programma domani alle ore 20:45, esponendosi anche riguardo alcuni malumori in casa Milan.

Theo gioca?: “Non ho niente da aggiungere a ciò che ho detto mercoledì. Non dirò qui i nomi, ma ho parlato con i giocatori, gli ho detto quello che penso a quattr’occhi e dobbiamo andare avanti. Domani giocherà la squadra migliore che io penso per vincere la partita. Non so chi giocherà domani”.

Perché ha parlato pubblicamente?: “Primo perché dico sempre la verità, mi è difficile nascondere ciò che sento dopo la partita. Secondo: sono messaggi importanti da far passare. Voi non siete dentro, non sapete tutto, ma ho avuto la necessità di parlare pubblicamente”.