Fonseca: “Mi aspetto che Theo e Leao siano solo loro stessi”

Paulo Fonseca, allenatore del Milan, a pochi minuti dalla sfida contro il Venezia è intervenuto al microfono di Dazn: “E’ importantissimo sentire l’amore dei tifosi, anche con questi risultati ci sono 70 mila persona a San Siro, è bellissimo. Questo è un amore puro dei tifosi e noi dobbiamo restituirglielo con le vittorie, i tifosi lo meritano.

Poi ha proseguito: “Noi vogliamo essere una squadra con un’identità forte. Il pre-campionato è stato diverso. Chi ha cominciato dal primo giorno ha fatto bene, lavorando sulla nostra identità. Poi ci sono giocatori che hanno 2-3 settimane di lavoro soltanto e dobbiamo portare anche loro a comprendere. C’è bisogno di tempo, ma nel calcio il tempo non c’è perché c’è la necessità di fare risultati. Nessuno vuole vincere più di me e della squadra, stiamo lavorando per avere dei buoni risultati.

Su Reijnders e Loftus-Cheek: “Giocheranno sulla stessa linea? Vediamo durante la partita. Possono andare entrambi. Le strutture sono diverse in diversi momenti della partita. Loftus e Reijnders alle volte sono più vicini e altri no”.

Infine su Theo e Leao: “Loro hanno lavorato molto bene questa settimana, sono motivati, sono giocatori importanti per la squadra. Mi aspetto che Theo e Leao siano solo Theo e Leao”.

