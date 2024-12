Fonseca: “Meritavamo di vincere. Espulsione? Ho esagerato, ma giudicate voi”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, il tecnico del Milan, Paulo Fonseca, ha così parlato dopo il pareggio per 1-1 contro la Roma, soffermandosi anche sull’episodio del contatto tra Pisilli e Reijnders: “Una partita aperta, penso che nel primo tempo abbiamo creato diverse occasioni per far gol. Nel secondo tempo abbiamo iniziato bene, i giocatori hanno avuto un atteggiamento giusto, poi con la sostituzione di Chukwueze abbiamo perso qualcosa. Penso che avremmo meritato di vincere. Espulsione? Io ho esagerato, ma giudicate voi. Non voglio dire molto, per me è molto chiaro. Non voglio aggiungere nulla, dovreste analizzare quello che succede con il Milan e quello che accade nelle altre partite”.

Foto: Instagram Milan