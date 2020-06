Fonseca: “Domani ci alleneremo all’Olimpico per abituarci all’assenza del pubblico”

L’allenatore della Roma, Paulo Fonseca, è intervenuto a ‘SportTV’ nel programma Titulares. Di seguito alcune delle sue dichiarazioni.

“Abbiamo fatto una lunga pausa. E’ stato come un precampionato diverso, non ci sono state partite di preparazione e il tipo di lavoro è stato diverso. Siamo pronti. Senza i tifosi, appassionati della Roma, giocare all’Olimpico sarà difficile. L’unica differenza è il tentativo di creare un’atmosfera simile a quella che troveremo in partita, quindi lunedì ci alleneremo all’Olimpico.”

Foto: Twitter ufficiale Roma