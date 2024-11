Fonseca: “L’Empoli gioca molto diretto, servirà stabilità. Oggi abbiamo l’opportunità di far ricredere i tifosi”

Il tecnico del Milan Paulo Fonseca ha parlato ai microfoni di DAZN, in vista del match casalingo contro l’Empoli valido per la 14a giornata di Serie A.

“L’Empoli gioca molto diretto, servirà stabilità davanti alla linea difensiva. Musah aiuta a trovare questo equilibrio. Penso che noi dovremo trovarlo in generale, non solo con un giocatore”.

Sulla partita: “Mi aspetto una partita in cui loro andranno avanti a pressare, sarà importante avere mobilità e attaccare velocemente. Dobbiamo giocare bene e vincere. Penso che sia la cosa principale per portare i tifosi a credere in questa squadra. Oggi abbiamo un ‘opportunità per avere i tifosi con noi a fine gara”.

