Fonseca: “Leao e Theo? Non creiamo problemi perché non ce ne sono”

Paulo Fonseca ai microfoni di DAZN ha esordito parlando della situazione legata a Theo Hernandez e Rafa Leao, entrambi entrati a partita in corso e rimasti in disparte durante il cooling break: “La situazione di Theo e Leao: non c’è nessun problema e penso che Theo abbia già spiegato. Non dobbiamo creare nessun problema, questa settimana ho parlato con i giocatori che hanno accettato la scelta. Non c’è alcun problema, io ero concentrato e non ho visto che erano lì ma penso che Theo abbia spiegato perché. Non creiamo problemi perché non ce ne sono, la risposta dei giocatori è stata bella e non dobbiamo creare problemi quando non ci sono. Non scappo con le scuse e in questo momento non c’è problema”.

Foto: Instagram Milan