Fonseca: “Leao? Capisco la curiosità. Non è un caso. Ci sono momenti in cui si gioca di più e altri meno”

Paulo Fonseca, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Napoli.

Queste le sue parole: “Leao? Capisco la curiosità su Leao. Lui ha lavorato bene come sempre: non è un problema, non è un caso. Sono sicuro che tornerà presto ad essere quello che lui sa di essere e quello che tutti ci aspettiamo che sia. Non voglio dire se giocherà domani”.

Napoli favorita per lo Scudetto? “In questo momento è al primo posto: è una delle squadre che può vincere lo Scudetto”.

Cosa non sta funzionando con Leao? “Che l’allenatore non lo sta facendo giocare, perché se lo facessi giocare non ci sarebbero problemi. Ma sono cose normali nel calcio: alcuni giocano, altri no. Io penso sempre a diverse cose quando scelgo. Per me questo è molto normale”.

