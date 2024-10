Fonseca: “La vittoria è fondamentale. Dobbiamo fare una partita concentrata a tutti i livelli”

Paulo Fonseca, allenatore del Milan, ha parlato a Sky prima della gara contro il Brugge.

Queste le sue parole: “Sono partite speciali, giocare in casa lo è di più. E’ importante che oggi facciamo una buona partita e che vinciamo, per averne altre in stagione. Vogliamo andare avanti in Champions, ma per questo dobbiamo vincere oggi”.

Ti aspetti di più da Leao e Theo? “Mi aspetto che la squadra lavori tutta insieme e poi che esplori le capacità individuali offensive dei giocatori. Sono partite difficili, dobbiamo fare una partita concentrata a tutti i livelli”.

4-3-3 o 4-2-3-1? “E’ lo stesso. Abbiamo oggi Pulisic aperto sulla destra e abbiamo Loftus a fare la posizione interna di Pulisic, con Reijnders all’inizio più vicino a Fofana”.

Può giocare Camarda? “Camarda è un giovane in cui crediamo, ma dobbiamo capire che è veramente giovane. Vediamo se avremo la possibilità di farlo giocare, è importante per lui e per tutti i giovani che credono nel settore giovanile del Milan”.

Foto: twitter Milan