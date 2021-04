Fonseca: “La semifinale un orgoglio per me e per la Roma. Dzeko? Gioca e lavora per la squadra, va bene così”

Queste le dichiarazioni di Paulo Fonseca, allenatore della Roma, rilasciate a Sky Sport al termine del match con l’Ajax: “C’è soddisfazione anche per me che non sono mai arrivato in semifinale. Ma è un grande motivo di orgoglio della Roma che rappresenta l’Italia in Europa. Abbiamo fatto una buona partita soprattutto dal punto di vista difensivo, penso che abbiamo avuto più problemi ad Amsterdam. Oggi abbiamo controllato meglio la loro grande qualità.”

Se sia più orgoglioso della qualificazione o della capacità di soffrire: “Sono soddisfatto per entrambe le cose, ma come ho detto l’Ajax è una grandissima squadra. Come ho detto però penso che abbiamo sofferto più all’andata. Loro hanno molta qualità offensiva ed è difficile affrontare squadre così. Abbiamo fatto una partita concreta gestendola bene.”

Su come il gruppo si esalti nelle difficoltà: “Sì, sul gol siamo partiti da dietro, Bryan ha molta qualità e ha preso una decisione corretta. Per noi l’uscita è importante e i giocatori hanno fatto buone scelte. Siamo usciti da una situazione di pressione con qualità”.

Su Dzeko: “Gioca bene, lavora per la squadra e in questo momento va tutto bene”

Foto: Twitter Roma