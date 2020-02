Fonseca: “La Roma ha un problema mentale. Champions? Difficile, ma possiamo farcela”

Queste le parole di Paulo Fosenca, tecnico della Roma, dopo la sconfitta (la terza di fila in campionato) in casa dell’Atalanta: “In questo momento dobbiamo lavorare nella testa dei giocatori. L’Atalanta è una squadra molto forte, oggi non abbiamo concesso tante occasioni da gol. Abbiamo fatto una buona partita dal punto di vista difensivo, è vero che dopo il primo gol preso la squadra è andata in difficoltà. Non posso dire niente di negativo per il coraggio della squadra. Champions? Mancano quattordici partite, è difficile ma credo che è possibile arrivare al quarto posto. E’ un campionato molto equilibrato. Problema di tenuta fisica? No, penso sia un problema dal punto di vista mentale e non fisico. E’ stata la partita che abbiamo corso di più. Dobbiamo credere che possiamo uscire da questo momento, siamo in un momento in cui ogni tiro che subiamo è gol. E’ difficile da spiegare. Sono comunque fiducioso”, ha chiuso Fonseca.

Foto: Twitter ufficiale Roma