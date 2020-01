Fonseca: “Juve squadra fortissima, Zaniolo ci sarà. Mercato? Stiamo attenti su tutti i fronti”

L’allenatore della Roma, Paulo Fonseca, è intervenuto a margine di un evento a Firenze e le sue considerazioni non potevano non riguardare il prossimo match di campionato contro la Juventus: “La Juve è una grandissima squadra, l’ultima l’ha vinta al termine di un grande match. Mi aspetto una partita difficile, ma normale. Giochiamo contro una grande squadra, ma per noi è una gara normale”.

Momento Roma

“E’ importante quando arriva la sconfitta capirne i motivi. Noi abbiamo analizzato i nostri errori e stiamo lavorando per migliorare. E’ importante capire cosa è successo contro il Torino, non abbiamo disputato una brutta gara ma al contempo abbiamo commesso errori sui quali stiamo lavorando per migliorare”.

Juventus

“Juve e Inter sono le più forti d’Italia, non posso dire però chi è più forte. Queste sono le gare che tutti noi vogliamo giocare. Ronaldo? Spero che a fine gara possa essere arrabbiato…”.

De Rossi

“Io non lo conosco, conosco il giocatore ed è stato un grandissimo che ha appena terminato la sua carriera. E’ stato un giocatore molto forte che ha fatto una grande carriera. E a me piace parlare con tutti i grandi intenditori di calcio”.

Mercato

“Non voglio parlare di calciomercato. Siamo attenti ma non posso dire altro. Zaniolo? Contro la Juve ci sarà”.

Foto: Twitter Roma