Fonseca: “Impossibile vincere se si difende così. L’arbitro? Non voglio scuse, ma tutti quei gialli…”

Paulo Fonseca, tecnico della Roma, ha parlato così ai microfoni di DAZN dopo la pesante sconfitta contro il Sassuolo: “Devo fare i complimenti al Sassuolo. La verità è che non abbiamo giocato il primo tempo. E’ impossibile vincere quando difendiamo così. E’ difficile spiegare come ci sia una differenza grande fra questa partita e quella con la Lazio. Non è possibile per una squadra che vuole vincere sempre giocare 45 minuti come quelli di oggi. Se ho avuto il sentore che la cessione di Florenzi possa aver condizionato l’umore dello spogliatoio? Non ho avvertito questo. Penso che in questa partita non l’abbiamo preparata mentalmente bene. Difficile spiegare questo primo tempo dopo la gara con la Lazio. L’arbitro? Devo dire che non abbiamo perso per l’arbitro, non voglio trovare una scusa. Non capisco però come ci siano stati tanti cartellini gialli per noi. Sette ammonizioni per la Roma sono difficili da spiegare. COsa mi ha detto Dzeko a fine gara? Che non c’era bisogno di parlare con l’arbitro. Non era il momento di essere arrabbiato con l’arbitro”, ha chiuso Fonseca.

Foto: Twitter ufficiale Roma