Fonseca: “Il nostro obiettivo è lottare per lo Scudetto. Leao fuori? Preferisco iniziare con Okafor”

Paulo Fonseca, allenatore del Milan, ha parlato a Dazn prima della gara contro il Napoli.

Queste le sue parole: “Penso che la nostra ambizione sia chiara: lottare per lo Scudetto e fare bene in Champions. Oggi è una partita importante, non decisiva. Abbiamo cominciato adesso ma vogliamo fare una buona partita contro una grandissima squadra”.

Perché Leao fuori? “Semplice da spiegare: è una scelta dell’allenatore. Penso che per iniziare la partita sia meglio cominciare con Okafor”.

Foto: sito Milan