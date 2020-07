Fonseca: “Il nostro campionato non è ancora finito. Zaniolo non sarà convocato”

Intervenuto in conferenza stampa in vista della gara di domani contro l’Udinese, Paulo Fonseca, tecnico della Roma, ha così parlato: “Non è tempo di pensare al futuro, non è tempo di fare il bilancio. Dobbiamo pensare partita per partita, chi pensa che abbiamo finito il campionato sbaglia. Continuiamo con la stessa ambizione. Under? È una questione di strategia, opzioni e condizioni. Abbiamo bisogno di tutti i giocatori possono giocare. Non abbiamo mia avuto difficoltà tattiche in queste due partite. Siamo quasi sempre che inizia l’azione a 3 e mai abbiamo avuto problemi con le marcature preventive. Il gol della Samp non dipende da una situazione di marcatura preventiva, così come i due gol del Milan. Mkhitaryan o Pellegrini? È un dubbio per domani, è difficile recuperare con poco tempo. Ho questo dubbio: se Mkhitaryan giocherà o no. Non possiamo dimenticare che dopo due giorni c’è il Napoli. Zaniolo è ancora presto per convocarlo.”

Foto: profilo Twitter ufficiale AS Roma