Fonseca: “Il calcio italiano è molto tattico ma è il più difficile d’Europa”

Intervistato da The Athletic, il tecnico della Roma Paulo Fonseca ha parlato in generale del calcio italiano, affermando come la Serie A sia il campionato più difficile del Mondo.

Queste le sue parole: “La Serie A è molto difficile ma mi piace tantissimo. Tatticamente gli allenatori sono forti, ben preparati, io sto imparando molto. Per questo il calcio è così duro qui, è molto tattico. Quando gli italiani vanno a lavorare all’estero sono avvantaggiati, perchè riescono a portare le loro tattiche in filosofie differenti e possono fare la differenza in positivo. Penso che sia il campionato più difficile del mondo”.

Sulle sue idee di gioco: “In passato ero ossessivo riguardo al possesso palla. Adoro le squadre che sono coraggiose col pallone, che impostano da dietro, che non buttano via la palla. A Roma sono cambiato. Tenere il pallone quanto mi piacerebbe non è possibile in Italia. Sono arrivato a capire l’importanza delle transizioni, ho capito quanto importante sia conquistare il pallone e attaccare velocemente, perché le squadre sono tutte ben preparate difensivamente. Trovare spazi è difficile qui. Se non attacchi velocemente, loro si organizzano molto rapidamente e non hai più transizione”.

