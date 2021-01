Fonseca: “Ho sempre sentito l’appoggio del presidente. Dzeko non giocherà”

Vigilia di Roma-Spezia in programma domani alle 15.00, e conferenza stampa per l’allenatore giallorosso, Paulo Fonseca. Ecco le parole del tecnico portoghese: “Ho sempre sentito l’appoggio del presidente, anche oggi che abbiamo parlato”.

Su Dzeko: “Abbiamo qualche problema coi giocatori nella squadra. Pedro non sta bene, anche Mkhitaryan è in dubbio, così come anche Dzeko ha avuto contusione e dei risentimento ieri e quindi per la partita di domani non ci sarà”.

Sulle sostituzioni: “Si dobbiamo tutti sapere le regole. problema è che le regole cambiano sempre ogni anno e in qualsiasi competizione. non voglio scappare dalle mie responsabilità ma dobbiamo pensare allo Spezia”.

Se la squadra sia ancora dalla sua parte, e se sarebbe disposto a farsi da parte se non lo fosse più: ” Si, Si. Se sapessi che non mi segue più non sono comunque il tipo di persona che si arrende”.

Foto: Twitter Roma