Fonseca: “Friedkin mi ha colpito positivamente. Ci servirebbe un ds”

Una lunga intervista quella concessa da Paulo Fonseca a Record. L’allenatore della Roma ha fatto un bilancio del suo primo anno in giallorosso e ha parlato del mercato e del cambio di proprietà: “Dobbiamo renderci conto che c’è stato un profondo cambiamento nel club da quando sono arrivato: il cambio di proprietà e la questione del direttore sportivo, che può finalmente arrivare. È importante ora stabilizzarsi e trovare il giusto equilibrio per ottenere risultati positivi. L’obiettivo è fare meglio della scorsa stagione, in cui abbiamo iniziato a costruire una squadra molto giovane. Il 5° posto dello scorso anno? Non mi considero mai soddisfatto, neanche quando vinco, ma ritengo sia stata una stagione positiva: abbiamo fatto 70 punti, l’anno prima sarebbero stati sufficienti per qualificarci e invece ci sono state quattro squadre che hanno fatto una stagione eccellente. Non bisogna dimenticare che abbiamo iniziato un progetto con 14 giocatori nuovi, abbiamo creato un tipo di gioco offensivo, che ci ha portato a essere la seconda squadra di A con il maggior numero di situazioni e occasioni da gol. Nella maggior parte delle partite siamo stati una squadra dominante e abbiamo anche battuto la squadra campione, la Juve. In questo processo di trasformazione è stata fondamentale la crescita di molti giocatori, soprattutto dei più giovani: Ibanez, Mancini, Veretout, Pellegrini, Zaniolo, Diawara e Spinazzola sono oggi molto più maturi e valorizzati. Abbiamo creato una squadra offensiva, come volevo, una formazione che gioca la maggior parte delle partite nel centrocampo avversario per attaccare e costruire. Quest’anno vogliamo essere ancora più offensivi e ancora più padroni della palla, tra l’altro i ragazzi sono pronti a giocare con due sistemi tattici per tutta la stagione.