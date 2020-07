Fonseca: “Farò un bilancio al termine della stagione. Domani giocheranno Fuzato e Calafiori”

Il tecnico della Roma, Paulo Fonseca è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Juventus di domani sera all’Allianz Stadium: “Ho sempre detto che dobbiamo fare il bilancio alla fine della stagione, parlerò alla fine senza problemi. Ora c’è la partita con la Juventus e poi l’Europa Leagu. Calafiori giocherà domani, è una buona occasione per vederlo. Può giocare dal 1′.”.

Fonseca ha fiducia in Pau Lopez ma giocherà Fuzato: “Ho totale fiducia in Pau Lopez, ha fatto una buona stagione. Non c’è nessun problema. Domani, però, giocherà Fuzato”.

La qualificazione Champions non è arrivata: “Non voglio trovare scuse. Ma fino alla fine della stagione non posso fare bilanci”.

Contro il Siviglia mancherà Veretout ma può tornare Pellegrini: “Sto pensando a questo e alla miglior soluzione. Cristante e Pellegrini sono la miglior soluzione per giocare col Siviglia, non sto pensando alla soluzione Mancini a centrocampo. Sono fiducioso sul recupero di Pellegrini”.

Fonseca ha fame di crescere: vuole sempre migliorare: “Non sono mai soddisfatto. E’ stata una stagione difficile, ma la squadra ha appreso molto. Penso che, se possiamo avere continuità, avremo una squadra con rendimento migliore e più costante la prossima stagione”.

