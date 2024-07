Fonseca esordisce con un pareggio: 1-1 tra Milan e Rapid Vienna in amichevole

Inizia con un pareggio l’avventura di Paulo Fonseca alla guida tecnica del Milan. I rossoneri dopo essere andati in vantaggio al 64′ grazie alla rete di Florenzi, hanno subìto il gol del definitivo pareggio del Rapid Vienna all’89’. Si è rivisto in campo con la maglia rossonera Alexis Saelemaekers, in prestito al Bologna nella passata stagione.

Il nuovo allenatore del Milan avrà tempo per conoscere meglio la squadra e per cercare di trasmettere la sua filosofia di gioco al gruppo.

Foto: twitter Milan