Fonseca: “El Shaarawy non può risolvere tutti i problemi della Roma, lasciatelo lavorare tranquillo”

Paulo Fonseca, tecnico della Roma, ha parlato anche di Stephan El Shaarawy in conferenza stampa alla vigilia della gara col Parma: “Vediamo se domani giocherà, sta molto meglio e ha più fiducia. Devo dire che è un giocatore diverso, per questo lo abbiamo portato alla Roma. Lasciamolo lavorare, ci sono molte pressioni su di lui e ci si aspetta che risolva da solo tutti i problemi della squadra. Deve lavorare e integrarsi con la squadra, poi con le qualità che ha farà bene. Non ha giocato molto nell’ultimo anno, deve lavorare tranquillo”.

Foto: Twitter Roma