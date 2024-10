Fonseca: “È stata la nostra miglior gara da quando sono qui. E c’era un rigore”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il tecnico del Milan, Paulo Fonseca, ha così parlato dopo la sconfitta alla BayArena per 1-0 contro il Leverkusen: “Non abbiamo vinto, ma è la partita che mi è piaciuta di più da quando sono qui. Nel secondo tempo abbiamo giocato molto bene. Siamo delusi per il risultato ma dobbiamo essere bravi a capire per la gara che abbiamo disputato”.

Fonseca ha poi proseguito commentando il contatto ai danni di Loftus-Cheek: “Quando hai una situazione come questa, devi almeno guardare il VAR. Per me era rigore”.

Infine: “Loro hanno creato problemi con le combinazioni sulla fascia destra: nelle difficoltà ci siamo difesi bene“.

Foto: Instagram Milan