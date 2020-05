Fonseca è certo: “A breve la Roma sarà una delle squadre più forti in Italia”

Paulo Fonseca, durante l’intervista concessa ai colleghi di ESPN, ha parlato delle ambizioni della sua Roma: “Abbiamo rivoluzionato la squadra. Ci sono 15 giocatori nuovi (12 in estate, 3 a gennaio), un nuovo CEO, un nuovo direttore sportivo ed ovviamente un nuovo allenatore. Stiamo cercando di dare vita ad un nuovo ciclo e non è mai facile, tuttavia sono molto soddisfatto del lavoro svolto finora, stiamo migliorando molto e penso che in breve tempo potremo essere una delle squadre più forti della serie A. I tanti infortuni subiti nel corso del campionato sono stati un grosso problema, una cosa che non puoi controllare. La sfida più grande comunque, è stata semplicemente la costruzione di una nuova squadra”.

Foto: Roma Twitter