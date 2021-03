Fonseca: “Dzeko o Mayoral? Stanno bene entrambi, ma deciderò domani chi giocherà”

Conferenza stampa appena svolta per Paulo Fonseca, alla vigilia della sfida del Tardini tra la sua Roma e il Parma. Così il tecnico portoghese ha analizzato la sfida: “Ho visto la partita contro la Fiorentina, è stato un risultato importante su un campo difficile e contro un avversario difficile. È una squadra in una situazione difficile difficile, per cui ogni partita deve essere una finale. Sono sicuro che Parma e Roma vogliono vincere perché hanno bisogno di farlo. È sempre difficile giocare a Parma: è una squadra difficile, concreta che esce bene in contropiede. Sarà difficile, ma tutte le gare sono difficile. Domani lo sarà, non ho dubbi”.

Sulla situazione dei giocatori nella rosa: “Per Cristante vediamo domani. Stiamo giocando tante partite, alcuni giocatori sono più stanchi degli altri, per questo dobbiamo cambiare e abbiamo bisogno di giocatore più freschi. Non dico che cambierò tutta la squadra. Poi ci sono situazioni che non possono cambiare, perché non abbiamo molte situazioni. Domani cambierà 3-4-5 giocatori. Mkhitaryan non può giocare. Non voglio dire chi giocherà tra i due. Dzeko sta bene, anche Mayoral, si sono allenati e sono pronti per la partita”.

Su Pellegrini: “È un po’ tutto. Lorenzo è un giocatore molto importante per noi, può fare diverse posizioni, è intelligente ed è cresciuto. Ma dipende anche dalla situazione della squadra: se la squadra va bene, tutti i giocatori stanno meglio. È un processo completo e non isolato. Le vittorie portano fiducia, l’essere capitano porta fiducia. È un po’ di tutto”.

Su El Shaarawy: “Ha fatto un gol importante, è migliorato. Ma lasciamolo lavorare, ci sono pressioni su di lui, dobbiamo lasciarlo lavorare e integrarsi con la squadra. Non dobbiamo creare troppa pressione su un giocatore che è arrivato adesso e non ha giocato molto nell’ultimo anno. Ha bisogno di tranquillità per fare quello che può fare”.

Su Smalling: “Ha fatto una bellissima partita, con lo Shakhtar non ha giocato perché aveva un fastidio e la verità è che continua ad avere questa partite, penso sia meglio non rischiare. È importante non correre il rischio di perdere i giocatori più a lungo, dobbiamo valutare giorno per giorno la situazione di Smalling, poi decidere partita per partita”.

