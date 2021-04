Fonseca: “Domani tornano Smalling, El Shaarawy, Kumbulla e Spinazzola. Senza infortuni potevamo fare di più”

Conferenza stampa per Paulo Fonseca alla vigilia di Roma-Cagliari. Queste le dichiarazioni del tecnico giallorosso, che ha iniziato parlando delle situazioni legate ai lungodegenti Smalling, El Shaarawy, Kumbulla e Spinazzola: “Stanno bene, si sono allenati con la squadra in questi giorni e saranno convocati tutti. Vediamo, magari uno potrà iniziare ma è una situazione da gestire con attenzione. Sono molto soddisfatto di riaverli pronti per domani”.

Se la Roma abbia mollato in campionato per concentrarsi sull’Europa League: “Il Cagliari è in un buon momento. Per chi dice che la squadra non ha la testa sul campionato, la partita con l’Atalanta è stata un buon esempio. La squadra ha lottato fino alla fine della partita. Dobbiamo vogliamo fare una buona partita e vincere, sappiamo che non sarà facile perché il Cagliari è in un ottimo momento e vuole vincere”.

Sul percorso in campionato senza i tanti infortuni: “Sì, non mi piacciono alibi o scuse. Ma è una realtà, abbiamo perso giocatori importanti in determinati momenti della stagione e penso che con tutti i giocatori potevamo fare di più”.

Sul Cagliari: “Sì, il Cagliari sta in un ottimo momento e ha fatto buoni risultati nelle ultime partita. Sanno che è importante questa partita, ma come ho detto la squadra deve stare con la testa sul campionato e deve essere motivata per questa partita col Cagliari”.

Foto: Twitter Roma