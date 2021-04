Fonseca: “Domani sarà la partita più importante della stagione. Smalling vicino al ritorno”

Il tecnico della Roma, Paulo Fonseca, ha parlato in conferenza stampa prima del match contro l’Ajax di domani sera. Gara valida per il ritorno dei quarti di finale di Europa League: “Tutti noi sappiamo che è la partita più importante della stagione fino ad oggi. Davanti abbiamo una squadra fortissima, non dobbiamo pensare alla squadra di Amsterdam. Voglio una squadra che lotti come se non ci fosse stata la gara d’andata. Voglio una squadra che lotti per vincere sapendo che anche loro lo vorranno. So che i ragazzi hanno capito l’importanza di questo momento. Smalling? Ha iniziato il recuper individuale, penso che è vicino al ritorno in campo”.

