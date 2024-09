Fonseca: “Domani partita importante per me e la squadra. Siamo in crescita. Liverpool tra le migliori d’Europa”

Conferenza stampa di vigilia di Champions in casa Milan, con Paulo Fonseca che ha parlato in vista della sfida al Liverpool.

Queste le sue parole: “Il sostegno dei tifosi è importante per noi. Come lo è stato per noi prima e durante il Venezia. Domani sarà lo stesso: abbiamo bisogno di sentire l’amore dei nostri tifosi”.

Cosa ha portato la vittoria col Venezia? “Le vittorie portano sempre fiducia, ma sarà una partita diversa. Importate aver vinto col Venezia. Stiamo crescendo”.

Che Liverpool si aspetta? “Per me è una delle squadre più forti d’Europa, con le individualità che conosciamo. Dobbiamo essere difensivamente perfetti per vincere questa partita. Con queste squadre non si può sbagliare. Bisogna essere completi in difesa per poi attaccare con stabilità”.

Occasione domani? “Domani è un’opportunità per dimostrare quanto stiamo migliorando e crescendo. È un’opportunità anche per me. Il Liverpool è diverso rispetto alle squadre di Serie A”.

Ha parlato con Cardinale? “Parlo sempre con lui, prima e dopo le partite. Ciò che ci siamo detti lo lascio tra noi”.

Su Ibra: “Ci parlo normalmente, delle partite, dei giocatori, dell’atmosfera. Non c’è niente di nuovo. Sono conversazioni normali”.

Foto: twitter Milan