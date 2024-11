Fonseca: “Dobbiamo migliorare in fase difensiva. Theo è il terzino più forte del mondo, l’ho ritrovato più concentrato e motivato che mai”

Paulo Fonseca, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia dello scontro diretto contro la Juve, ha fatto il punto sulla situazione in casa Milan, con particolare specifica sulla fase difensiva, su cui la squadra deve migliorare, oltre che sulla mentalità.

“Il nostro problema rimane difensivo. Fortunatamente ho avuto tutti i difensori in questa sosta, tranne Pavlovic e Theo, e abbiamo lavorato tutti i giorni su quello che bisogna migliorare. Credo che la partita con la Juve sarà una partita diversa rispetto a quella a Madrid. In questo momento la Juve è più forte difensivamente del Real Madrid, non è una critica al Real ma è quello che penso. Dobbiamo trovare questo equilibrio. Se non avessimo mai giocato bene o difeso bene magari non sarei qui a dire questo. Ma se abbiamo la capacità di fare partite importanti contro le squadre più forti al mondo, allora i mezzi ci sono. Credo sia solo una questione di motivazione e di atteggiamento contro le squadre più piccole. Stiamo lavorando per raggiungere questo equilibrio”.

Sulla Juve: “Mi piace molto. E’ una squadra totalmente diversa dall’anno scorso, offensivamente è forte. Stiamo parlando di Vlahovic, ma i calciatori più influenti per i bianconeri sono gli esterni”.

Parla poi di Jovic, di Camarda e di Theo: “Jovic non sta bene, non può essere convocato. Camarda sarà convocato. Theo è un grandissimo calciatore, per me è il terzino sinistro più forte al mondo. Credo che il suo periodo sia dovuto a una questione di adattamento, sta imparando cose che sono importanti. L’ho ritrovato più concentrato e motivato che mai”.

E su Gabbia: “Sta bene, si è allenato ed è pronto per giocare”.

Sul pareggio col Cagliari: “Quando dopo la partita di Madrid ho detto che sarebbe stato più difficile con il Cagliari, non l’ho fatto perché sono pazzo. Era chiaramente un messaggio al gruppo perché so che la squadra ha questo tipo di caratteristiche, che quando affrontiamo un certo tipo di avversari si rilassa un po’. Credo che dopo Cagliari non lo abbiamo capito bene questo messaggio. Sono stato in un’altra squadra che giocava in Champions ed è una cosa che succede spesso. Abbiamo bisogno di vincere diverse partite di seguito, è fondamentale e possiamo farlo perché siamo il Milan. Se vogliamo recuperare i punti persi dobbiamo farlo per lottare per lo scudetto”.

Foto: Instagram Milan