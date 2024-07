Fonseca: “Credo nella rosa ma abbiamo bisogno di altri calciatori. Il nuovo attaccante? Lo aspettiamo a breve”

Si sta tenendo in questi istanti la conferenza stampa di presentazione di Paulo Fonseca, nuovo allenatore del Milan. Di seguito le sue parole:

“Sono qui anche perché credo molto nei giocatori che abbiamo e nella rosa. Penso che non sia un segreto che abbiamo bisogno di altri calciatori, non molti ma dobbiamo aggiungere elementi per migliorare la squadra.”Io sono diverso da Mourinho, ma sono orgoglioso che ci sia un portoghese che ha vinto in Italia. Come ho detto ho grande ambizione, so qual è la responsabilità di essere allenatore del Milan e voglio vincere”. Sul tipo di calcio da proporre: “Penso che il Milan debba avere un calcio offensivo e per vincere dobbiamo essere una squadra dominante. Voglio costruire una squadra coraggiosa, dominante, offensiva, reattiva, che non lascia pensare e giocare le altre squadre. Vogliamo vincere ma la qualità del gioco è importante, i tifosi devono essere orgogliosi. “Sul prototipo del nuovo attaccante: “Stiamo lavorando con la società per portare a Milano il giocatore con le caratteristiche giuste. Se vogliamo giocare negli ultimi 30 metri dobbiamo avere un calciatore forte. Sappiamo che tipo di giocatore vogliamo, lo aspettiamo a breve…”. Su Rafael Leao: “E’ un giocatore importante e decisivo. Mi aspetto un calciatore motivato, pronto per giocare per la squadra. E’ giovane, ha possibilità di imparare quotidianamente e voglio lavorare per insegnargli cose nuove”. Sulla rivalsa nei confronti dell’Inter dopo i sei derby persi: “Posso promettere ai tifosi che lotteremo in ogni partita per vincere e con l’Inter non sarà diverso. I nerazzurri sono tra i più forti, ma dobbiamo giocare con coraggio, senza paura di niente e sempre con l’ambizione di vincere. Con loro non sarà diverso”

Foto: instagram Fonseca