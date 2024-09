Fonseca: “Contusione per Morata, è in dubbio. Non voglio più tornare sul derby, la partita è finita”

Il tecnico del Milan Paulo Fonseca ha parlato in conferenza stampa alla viglia della sfida contro il Lecce di domani sera: “La prossima partita è molto molto importante perché dobbiamo confermare di essere in crescita, la vittoria nel derby avrà senso solo coi 3 punti col Lecce. Dobbiamo recuperare dei punti, questo è importante per avere la motivazione giusta per vincere. E’ una partita pericolosa dopo il derby, dobbiamo stare attenti perché so che quando si vincono certe partite importanti poi è tutto più difficile. Ma è un momento in cui non possiamo sbagliare”.