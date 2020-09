Fonseca conferma tutto su Smalling. E su Dzeko: “Sarà con noi a Verona”

Durante la conferenza stampa alla vigilia di Hellas-Roma, significative alcune dichiarazioni di Paulo Fonseca su Smalling e Dzeko. Quanto al difensore centrale ha detto chiaramente “sono in contatto per avere Smalling, lui ha voglia di tornare a Roma e anche noi lo vogliamo. Nei prossimi giorni penso che sarà qui con noi”. Confermando quanto vi stiamo raccontando ormai da mesi, era il 10 luglio quando ebbe inizio questa telenovela. E anche dopo l’arrivo di Kumbulla, nulla è cambiato (anzi). In relazione a Dzeko l’allenatore ha detto “domani sarà con noi a Verona, non ha senso parlare di questi cambi ora”. Normale, considerato che Milik sta svolgendo le visite per la Roma. Vedremo i prossimi sviluppi, vedremo se Dzeko sarà titolare domani sera, molto presto sarà liberato per andare alla Juve.

Foto: Twitter Roma