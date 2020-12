Fonseca: “Chi fa l’E. League deve giocare il lunedì. Turnover? Credo di si”

Conferenza stampa in vista della gara con lo Young Boys per il tecnico della Roma, Paulo Fonseca.

Queste le sue parole: “Preferisco sempre avere più tempo per recuperare. Penso le squadre che giocano normalmente in Europa League potrebbe giocare di lunedì, ma non è una scusa. Abbiamo cambiato i giocatori in questo caso, ma è chiaro che preferisco avere più tempo per far recuperare la squadra”.

Sfuriata del presidente dopo Napoli? “Non è vero. Voglio dire di più. Dal primo giorno che sono arrivato qui ho avuto rispetto per il lavoro dei giornalisti, ho sempre fatto le mie analisi in forma onesta. Ma questa notizia è una grande bugia. Questo non è un lavoro serio. Questo non è rispettare la squadra”.

Fiducia minata: “No. Prima è importante capire quello che non abbiamo fatto bene e quello che è successo a Napoli. Senza drammi e depressione, questo si crea fuori e non voglio che entri qui. Abbiamo capito quello che non è stato fatto bene e la squadra ha fiducia. Non è questo risultato che cambia la fiducia della squadra. L’atmosfera è buona, non c’è ragione per non avere fiducia. Vedremo domani, ma è vero che sono stati fuori tanto tempo e dobbiamo avere attenzione per la loro condizione fisica e scegliere ciò che è meglio”.