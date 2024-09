Fonseca: “C’è grande frustrazione, ma non penso al mio futuro”

Paulo Fonseca ha presentato in conferenza stampa il delicatissimo derby di domani sera. “C’è una frustrazione grande da parte di tutti, ma consapevolezza che siamo uniti per uscire da questa situazione. La squadra capisce il momento e lavoriamo insieme per cercare di fare meglio. La soluzione adesso è lavorare per imparare e cercare di fare meglio. Io non penso al mio futuro. C’è la partita con l’Inter, mi concentro sul mio lavoro e per essere pronti per la partita di domani. La squadra e la partita sono le cose più importanti. Cosa mi ha detto Ibrahimovic? Ho sempre sentito fiducia nel mio lavoro da parte della società. Capisco la curiosità quando Zlatan viene qua, ma non parlo di quello che ci diciamo. È sempre positivo, è la normalità: Zlatan è stato qui come ci è stato altre volte. La mia idea di calcio si vede poco? Potrei avere tanti motivi per spiegarlo, ma non voglio trovare scuse. Voglio affrontare quello che sta succedendo con il lavoro, parlando con i miei giocatori per capire cosa dobbiamo fare. Abbiamo buoni momenti, ma non c’è continuità. Quello che devo dire, che sento, è che la squadra cresce tutti i giorni. Dobbiamo avere continuità per arrivare dove voglio io. Sì, abbiamo bisogno di tempo. Abraham è arrivato adesso, non abbiamo avuto per tanto tempo tutta la squadra, ma non voglio trovare scuse. Voglio concentrarmi sul lavoro”.

Fito:Instagram Milan