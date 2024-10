Fonseca: “Camarda merita di stare qui e fare parte del gruppo. Leao? Nessuna punizione, deve capire e lavorare”

Il tecnico del Milan Paulo Fonseca ha parlato ai microfoni di Sky, dopo il successo per 3-1 contro il Club Brugge nel match valido per la League Phase di Champions, iniziando da Camarda: “Molto molto bene. Gol annullato? Molto, lui e la squadra avevano meritato questo momento. Sarebbe stato un momento molto bello, di un giovane che merita di stare nel gruppo e che ha lavorato tanto per stare qui. Farà tanti gol in futuro, è solo l’inizio”.

Poi ha proseguito: “Abbiamo fatto una partita senza intensità, troppo lenta. Non bene contro una squadra bassa a difendere. Quando sono entrati Okafor e Chukwueze, la partita è cambiata e hanno portato energia. Dopo il secondo gol abbiamo fatto cose molto buone, prime senza l’intensità che dobbiamo avere”.

Su Leao: “Non c’è nessun problema specifico con Rafa, nessuna punizione. Avevo bisogno di Okafor e Chuku, anche Rafa deve capire questo e lavorare per aiutare la squadra come tutti i giocatori”.

Poi ha proseguito: “Chiaramente, la nostra attenzione già lo era in 11 contro 11 e ancora di più con loro in 10. Dopo il secondo gol abbiamo messo una pressione più alta, ma dobbiamo essere una squadra più aggressiva”.

Su Chukwueze: “Siamo migliorati con l’entrata di Okafor e Chukwueze, ma anche quando Puslic ha giocato più dentro e non come esterno. Lì non ha la preponderanza che ha quando gioca dentro. A quel punto la squadra è stata ottima. Soluzione per la prossima gara dall’inizio? Magari. Non ho studiato il Bologna, quando lo studierò vedrò come affrontarlo”.

