Fonseca-Atlanta United: la trattativa non decolla

Paulo Fonseca ha rifiutato di trasferirsi all’Atlanta United. Come riportato da Record, l’allenatore portoghese, rimasto senza una squadra dopo la separazione con la Roma, è volato negli Stati Uniti per discutere con i dirigenti dell’Atlanta United per valutare le condizioni offerte dal club per sedere sulla loro panchina. La squadra americana aveva visto in Fonseca l’allenatore giusto per via del suo stile di calcio offensivo. Nonostante il contratto da tre anni e mezzo pronto, il portoghese ha rifiutato l’offerta perché preferirebbe accettare la chiamata da parte di una squadra europea per motivi professionali e personali.

Foto: Twitter Roma