Fonseca alla vigilia di Lazio-Milan: “Jovic non c’è a causa della pubalgia. Abraham? Non ne parlerò prima dell’ufficialità”

Fonseca ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Lazio-Milan, in programma domani sera. Il mercato del Milan si può infiammare nelle ultime ore e la mancata convocazione di Jovic e Bennacer ha alimentato le ultime voci su di loro. Il tecnico rossonero ha, però specificato: “Non c’è Jovic perché ha la lombalgia”. Su Abraham: “Sono stato sorpreso a pranzo perché Danso era arrivato a Roma e ora non lo è più. Quindi, finché non sarà ufficiale non parlerò di Abraham. Sono focalizzato sui giocatori che abbiamo ora e sulla partita di domani. Poi vediamo”.

Foto: Instagram Milan