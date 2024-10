Fonseca: “Alla squadra ho parlato solo di Firenze. Non mi frega nulla dei nomi dei giocatori”

Paulo Fonseca ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Milan–Udinese:

Clima in casa Milan: “Ci siamo allenati durante la sosta con il Milan Futuro, ho tutta la squadra a disposizione da ieri. Questo è il tempo che abbiamo avuto a disposizione per preparare la partita con l’Udinese. È stato molto importante ieri parlare con la squadra della partita di Firenze. Io non chiudo gli occhi davanti ai problemi. I problemi ci sono e vanno affrontati. Con Ibra Parliamo quasi tutti i giorni di quello che succede. Siamo tornati insieme dopo la partita di Firenze e abbiamo parlato in treno. Tutto nella normalità”.

Sul ritardo nella trasmissione dei concetti: “Come sempre voglio dire la verità. È sempre difficile cambiare. Stiamo cambiando tanto, anche io ho fatto questa riflessione e devo essere più paziente. Abbiamo bisogno di più tempo per cambiare”. La mia leadership non è farla vedere fuori, io non sono un attore. Se abbiamo qualche problema, non me ne frega nulla dei nomi dei giocatori. Io ci parlo. Frontalmente, direttamente, con la squadra o con i giocatori”.

Foto: Fonseca Twitter Milan