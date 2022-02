Fonseca al sicuro in Romania. Il tweet della Roma: “Sollevati che stia bene”

Nella serata di ieri Paulo Fonseca ha pubblicato un breve video sui suoi social affermando di aver lasciato l’Ucraina e di trovarsi in Romania al sicuro. L’ex tecnico di Shakhtar e Roma adesso è in attesa di tornare in Portogallo, cosa che probabilmente farà nella giornata di oggi, e prega perché la guerra termini al più presto. Proprio la società giallorossa poco fa ha rilasciato un tweet su Fonseca e la guerra in Ucraina: “Per tutti noi è un enorme sollievo sapere che Paulo e la sua famiglia siano al sicuro. La nostra speranza è che la follia della guerra termini prima possibile“.

Foto: Twitter Roma