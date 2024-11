Fonseca: “Abbiamo vinto perché non abbiamo avuto paura di niente”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il tecnico del Milan, Paulo Fonseca, ha così parlato dopo la vittoria per 3-1 contro il Real Madrid: “Penso che abbiamo vinto perché i giocatori hanno avuto il coraggio di giocare qui senza avere paura di niente. Abbiamo preparato la partita per avere il pallone. Il primo tempo abbiamo fatto cose davvero importanti. Il secondo tempo abbiamo sofferto di più ma lo abbiamo fatto insieme. Abbiamo meritato questa vittoria non solo per i tre gol ma perché abbiamo giocato con qualità“.

Poi ha proseguito: “Essere squadra in Europa con più iniziativa e più dominio della partita è importante. Oggi qui abbiamo dimostrato che una squadra italiana non si sa solo difendere. La squadra ha la paziena di saper gestire la palla e dobbiamo continuare a voler crescere. Abraham è un calciatore con tante caratteristiche. Morata ha la capacità di connettere il gioco. Sono due giocatori con caratteristiche diverse. Il primo gioca più avanti, il secondo gioca più il pallone. Alvaro era molto stanco e dovevamo cambiare. Tammy aiuta tantissimo la squadra“.

Sulla differenza tra Italia e giocare in Europa: “Queste partite per una squadra che vuole giocare con il pallone e controllarlo sono gare in cui si trova più spazio. È difficile fare belle gare contro squadre che giocano uomo contro uomo“.

Foto: Instagram Milan