Fonseca: “Abbiamo perso due punti, soddisfatto dei ragazzi ma non del risultato”

Il tecnico della Roma, Fonseca, dopo il 2-2 contro l’Inter, ha commentato la gara ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole: “Abbiamo perso due punti, l’Inter non ha creato situazioni per segnare. Loro hanno fatto due gol da palla ferma ma questo è il calcio. Sono soddisfatto dei miei ragazzi, ma non del risultato. La squadra sta imparando, cresce fisicamente e tatticamente. E’ un modulo nuovo ma noi lo stiamo interpretando bene, con questo modulo Spinazzola e Bruno Peres, che sono due giocatori forti, hanno maggiore libertà di attaccare. Mkhitaryan e Pellegrini possono ricevere palla per accelerare il gioco.”

Foto: profilo twitter Roma