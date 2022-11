Fonseca: “A Roma sono stato bene, ma non avevo un direttore sportivo”

Paulo Fonseca, ex allenatore della Roma, ha parlato a Sky della sua esperienza in giall0rosso.

Queste le sue parole: “Stimo molto Tiago Pinto, sta facendo un grande lavoro ed è stato sempre onesto con me. Per me è stato un periodo difficile, anche perché quando i Friedkin sono arrivati eravamo in uno stato di transizione, senza direttore sportivo e con loro che erano nuovi, perché non avevano mai vissuto il calcio. Senza l’aiuto di un direttore, che è troppo importante per un allenatore, ero in difficoltà. Poi Tiago è arrivato e le cose sono state molto chiare per me”.

Sull’obiettivo dei Friedkin Fonseca ha poi aggiunto: “Portare entusiasmo, volevano un progetto nuovo, iniziare da zero, hanno investito, portato un allenatore che ha vinto tanto, è normale quello che è successo”.

Foto: twitter Roma