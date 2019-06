Fonseca a Londra incontra Pallotta. Ma Petrachi cosa farà?

Nella giornata di domani ci sarà il primo incontro operativo tra Paulo Fonseca, nuovo allenatore della Roma, James Pallotta e i collaboratori del club, compreso Franco Baldini. La location sarà Londra. Lo staff del tecnico lusitano sarà composto da Campos, Leal, Moreira e Romano. Fonseca si è accordato per un biennale con opzione da 2,5 milioni a stagione, sarà il momento giusto per una riunione di mercato. All’incontro dovrebbe partecipare Gianluca Petrachi, ma il condizionale è d’obbligo. Domanda: cosa farà dopo che l’ultimo blitz a Madrid ha mandato su tutte le furie Cairo? Il presidente del Toro non ha liberato Petrachi che continua a lavorare per il nuovo club pur essendo sotto contratto con i granata: non è una situazione semplice, anzi.

Foto: Twitter ufficiale Roma