Fonseca: “A Bologna volevamo giocare. Siamo stati molto penalizzati dal rinvio”

Altro passaggio della conferenza stampa di Paulo Fonseca, allenatore del Milan, alla vigilia della gara contro il Napoli.

Il tecnico rossonero ha parlato anche del rinvio di sabato, della gara di Bologna: “È stato difficile gestire questo momento. Il giorno prima della partita non sapevamo se giocavamo o meno, avremmo potuto fare un altro allenamento… Noi volevamo giocare. Siamo stati molto penalizzati dal rinvio. Volevamo giocare col Bologna anche perché ora col Napoli saremo senza due giocatori importanti squalificati. Poi, la squadra si è allenata bene e io ho fiducia in tutti i giocatori, compresi quelli che giocheranno nella posizione di Theo e Reijnders. Su Camarda non è cambiato niente: lavora sempre bene e si è confermato ciò che penso di lui, cioè che è un giocatore con un grande futuro”.

Foto: Instagram Fonseca