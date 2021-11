Fondo PIF: “Non siamo più interessati all’Inter. La Serie A è disastrosa”

Si chiude una vicenda che per settimane aveva tenuto alta l’attenzione in casa Inter. Il fondo PIF, freschi proprietari del Newcastle, non è interessato ad acquisire l’Inter.

A rivelarlo è stato Amanda Staveley, la co-proprietaria del Newcastle tramite il fondo PCP Capital Partners, braccio destro del fondo Pif che al Telegraph ha così’ affermato: “Abbiamo parlato con Inter e anche col Milan, è vero, ma il problema è legato alla struttura disastrosa del campionato italiano. C’è stato anche un breve sondaggio per il Bordeaux. Ora, comunque, non siamo più interessati all’Inter”.

