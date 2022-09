Fondi, pronti 2 miliardi per la A. Ma tre società guidano il fronte del no

Secondo quanto riportato da La Repubblica, a stretto giro di posta due fondi di investimento (Searchilight Capital e Carlyle) potrebbero proporre due miliardi per acquisire il 10 per cento della Lega di Serie A. Ma sono almeno tre le società a guidare il fronte del no: si tratta della Lazio di Lotito, del Napoli di De Laurentiis e della Fiorentina di Commisso rappresentata in Lega da Joe Barone.

Foto: twitter Serie A