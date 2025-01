Folorunsho: “Voglio tornare in Nazionale. Io come Bove? Proverò a far bene quanto stava facendo lui”

Il nuovo acquisto della Fiorentina Michael Folorunsho, è intervenuto durante la conferenza stampa di presentazione e ha parlato della voglia di tornare in Nazionale e del suo ruolo tattico in squadra.

Sul ruolo “alla Bove“: “Se giocherò titolare deciderà il mister, io sono pronto al mille per mille. Ho una voglia matta di giocare e dimostrare, per riprendermi la Nazionale e tante cose che ho perso in questi sei mesi. Voglio mettermi a disposizione: vengo tanto accostato a Bove, stava disputando una stagione fantastica. Quello che è mancato alla squadra arriva proprio dopo l’assenza di Edoardo: proverò in tutti i modi a cercare di fare bene tanto quanto stava facendo lui, ma nel calcio esistono le caratteristiche e su tante siamo simili ma su tante anche tanto diversi. Mi darà dei consigli e li accetterò ben volentieri: stavano fruttando le sue giocate. È un bravissimo ragazzo, si è messo a disposizione per accogliermi”.

Sulla Nazionale: “Tra i tanti obiettivi personali c’è sicuramente di tornare in Nazionale, di provarci. È stato un traguardo importante dopo anni di sacrificio”.

La stabilità: “Ho cambiato tante squadre negli ultimi anni, senza mai creare progetti. Questa per me è una grande occasione: gioco per un club importante e posso essere riscattato, è una doppia sfida. Voglio creare qualcosa di importante con questo club, ce la metterò tutta per convincere a farmi riscattare. Il calcio è bello perché in poco ti porta in alto e poi in basso. Sicuramente non li ho vissuti bene, ho dedicato la vita a questo sport: la prendo molto sul professionale, è il mio lavoro. Non giocare e vedere gli altri stando nell’oscurità fa male, ma è esperienza e serve anche questo”.

Foto: Instagram Fiorentina