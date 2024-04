Folorunsho: “La mia chiamata in Nazionale è merito della squadra. Ora testa alla salvezza”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il centrocampista del Verona, Michael Folorunsho, ha così parlato a pochi minuti dal fischio d’inizio del match contro l’Atalanta, gara che chiuderà il programma della 32esima giornata di Serie A: “Anche senza la vittoria di Anfield sapevamo di avere di fronte una grande squadra, sappiamo che è una gara difficile e dobbiamo fare di tutto per portare a casa un risultato. Noi siamo un gruppo di ragazzi in cui tutti provano a dare tutto, la mia chiamata in Nazionale è merito della squadra perché subito mi hanno accolto bene. Dobbiamo continuare a essere squadra, ora dobbiamo pensare a questa partita e alle prossime che saranno fondamentali per il raggiungimento della salvezza”, ha detto.

Foto: sito Verona