Folorunsho in dirittura Bari: tutto confermato

Colpo importante per le ambizioni del Bari: è in arrivo Micheal Folorunsho. Il 20 vi avevamo anticipato l’accordo tra il club pugliese e il Napoli per il centrocampista reduce dal prestito alla Reggina. Adesso, dopo aver sistemato gli ultimi dettagli, il giocatore classe ’98 è in dirittura d’arrivo alla corte di Michele Mignani. Dunque, tutto confermato. Il Bari avrà il suo rinforzo per la linea mediana del campo.

Foto: Twitter Reggina