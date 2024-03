Folorunsho: “Baroni sta riuscendo a tirare fuori il meglio da ognuno di noi”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, il centrocampista del Verona, Michael Folorunsho, ha così parlato dopo la vittoria per 1-0 in casa del Lecce: “Sapevamo che era uno scontro diretto, sapevamo che sarebbe stata dura portare a casa il risultato e per fortuna ce l’abbiamo fatta, è una vittoria importante. I tifosi non ci hanno mai abbandonato, è giusto festeggiarlo con loro. Era importante sbloccare il match e sapevamo che dovevamo soffrire. Baroni? Il mister è un grande motivatore, prova sempre a tirare fuori il meglio da noi. Abbiamo cercato di mettere in campo questa motivazione e i risultati stanno arrivando. Lui sta riuscendo a tirare fuori il meglio da ognuno di noi e questa è la cosa più importante”.

Foto: sito Verona