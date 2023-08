Folorunsho: “Affascinato da Verona. Baroni determinante. Qui per ripagare la fiducia di tutti”

Regna l’entusiasmo in casa Verona, dopo le vittorie nelle prime due partite di campionato contro Empoli e Roma.

Durante la presentazione ufficiale il neoacquisto Michael Folorunsho, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “E’ stato proprio Baroni durante la mia esperienza con la Reggina a farmi scoprire tanti ruoli diversi. Parto da mezzala e poi con il mister mi sono spostato un po’ più avanti, ma quello che ho capito è che non è tanto importante il ruolo che occupo quanto la volontà di dare un contributo alla squadra. Lavoriamo tanto in settimana e sappiamo cosa fare in campo, col tempo riusciremo sempre più a fare il nostro gioco. Ringrazio tutti per la fiducia e spero di riuscire a ripagarla sul campo. Il primo impatto è stato bellissimo, è la mia prima esperienza in Serie A e voglio dare il massimo per aiutare la squadra. Ho scelto Verona perché sono sempre stato affascinato dalla città e dal tifo. Mi sento pronto per la Serie A, ma dovrò dimostrarlo con i fatti, non con le parole. Con l’Empoli è stata una partita fisica, mentre contro la Roma è stata una partita che con merito abbiamo messo sin da subito a nostro favore. Il fatto che Baroni fosse sulla panchina del Verona ha influito tanto, perché ho già giocato con lui e so che mi ha sempre valorizzato al massimo”.

Foto: Sito Verona