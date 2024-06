Follia Milinkovic-Savic, colpito un tifoso serbo in un pub a Monaco di Baviera

Secondo quanto riportato dal quotidiano serbo Telefraf, il portiere del Torino, Vanja Milinkovic-Savic, riserva in questo campionato Europeo, in una sera libera nel ritiro della Serbia, concessa dal commissario tecnico Dragan Stojković durante l’Europeo in Germania, ha litigato con un tifoso che lo aveva criticato perché stava bevendo prima della partita contro la Danimarca in un pub di Monaco di Baviera.

Il problema è che l’estremo difensore granata avrebbe addirittura colpito l’uomo. Ancora nessuna posizione ufficiale però è stata presa in merito alla vicenda.

Foto: Instagram personale